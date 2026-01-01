Начальник ГРУ передал военному атташе США в Москве сведения о дроне, атаковавшем резиденцию президента РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков провел встречу с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Костюков передал на этой встрече материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона, который был сбит 29 декабря над Новгородской областью при отражении БПЛА-атаки на резиденцию президента России, проинформировало министерство.

