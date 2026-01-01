Губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, по словам Пескова, "глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших, информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона".

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Погибли 24 человека, в том числе ребенок, 29 пострадали, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Губернатор Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.