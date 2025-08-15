В Думе готовят проект закона о запрете работать курьерами судимым по ряду статей

Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о готовящихся законопроектах об ограничениях для работы курьерами.

"В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления; повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки", - написал Володин в своем канале в MAX.

По его словам, запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах. В их числе - Амурская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Краснодарский край, Приморский край, г. Севастополь, республики Крым и Якутия.

"У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения", - напомнил председатель Госдумы.