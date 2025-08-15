Военные заявили о нанесенных за неделю ударах по объектам ВПК Украины и другим военным целям

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в течение недели нанесли удары по объектам ВПК Украины и другим военным целям противника, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.