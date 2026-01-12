Поиск

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в результате массированного удара с применением комплекса "Орешник" в ночь на 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"На данном предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.

"В рамках данного массированного удара с применением ОТРК "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр" в г. Киев поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили российские военные.

9 января в Минобороны РФ заявили, что применили "Орешник" для массированного удара по объектам на Украине, это стало ответом на атаку на резиденцию президента России в Новгородской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Орешник
