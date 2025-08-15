Поиск

Указ о "Сахалине-1" дополнен условиями получения иностранными инвесторами доли в новом операторе проекта

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Зарубежные участники СРП-проекта "Сахалин-1" могут получить свои доли в новом операторе проекта при соблюдении ряда условий. Соответствующий указ президента о внесении изменений в указ № 723 от 7 октября 2022 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, иностранный участник консорциума должен заключить договоры поставки необходимого для реализации СРП (соглашение о разделе продукции - ИФ) оборудования иностранного производства и запасных частей нему, а также договоры о техническом сотрудничестве.

Также одним из условий является "совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение СРП, включая при необходимости их судебное обжалование".

Кроме того, претендент должен самостоятельно или через иных лиц зачислить на ликвидационный счет ООО "Сахалин-1" денежные средства в размере, равном сумме денежных средств, которые были ранее накоплены этим участником в ликвидационном фонде СРП (фонд для последующей ликвидации последствий деятельности).

ООО "Сахалин-1" является оператором одноименного СРП-проекта с октября 2022 года, когда президент РФ подписал указ о переходе соответствующих полномочий от Exxon Neftegas Ltd. Российское ООО находится под управлением АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Этой "дочке" "Роснефти" в новом операторе полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе дали японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

Ранее сообщалось, что ONGC испытывает сложности с оформлением своей доли в новом операторе проекта "Сахалин-1". Индийская компания получила долю ликвидационного фонда проекта - 143,24 млрд рупий (около $1,4 млрд) - еще в апреле 2023 года, однако не смогла передать ее ООО "Сахалин-1" из-за наложенных на российские банки санкций и из-за контрсанкционных мер РФ.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году - 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2024 годах не публиковались.

Сахалин-1
