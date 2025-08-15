Путин соболезнует в связи с гибелью двух сотен человек из-за наводнения в Пакистане

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Его телеграмма президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу опубликована на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

По данным Управления провинции по ЧС, в результате наводнения погибли не менее 198 человек, а также есть пропавшие без вести, сообщает Dawn. Погибли 172 мужчины, 14 женщин и 12 детей. Полностью разрушены или серьезно повреждены 45 жилых домов, три школы и еще восемь строений. Мусонные дожди продолжаются в регионе с конца июня и, по прогнозам, могут продлиться до 21 августа.