Слуцкий назвал переговоры на Аляске поворотным моментом в завершении конфликта на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что результаты переговоров президентов России и США в Анкоридже являются поворотным моментом в достижении урегулирования украинского конфликта

"Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в субботу.

По его мнению, "Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях".