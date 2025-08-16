Поиск

Слуцкий назвал переговоры на Аляске поворотным моментом в завершении конфликта на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что результаты переговоров президентов России и США в Анкоридже являются поворотным моментом в достижении урегулирования украинского конфликта

"Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в субботу.

По его мнению, "Анкоридж в любом случае уже вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях".

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
Леонид Слуцкий США Аляска
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Что произошло за день: пятница, 15 августа

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

Минобороны России назвало обвинения Киева в ударе по рынку в Сумах провокацией перед саммитом

На горящее предприятие в Рязанской области направили еще 100 спасателей

Задолженность населения по ипотеке в РФ к июлю превысила 22 трлн рублей

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6975 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });