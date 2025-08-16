Поиск

Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, 130 пострадали

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Общее число погибших в результате пожара на предприятии в Рязанской области выросло 11, всего пострадали 130 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В ходе разбора завалов были обнаружены и извлечены тела еще двух человек. В настоящее время общее число погибших составляет 11 человек, в числе пострадавших 130 человек", - говорится в сообщении.

Помимо пожарно-спасательных подразделений на месте ЧП работают психологи МЧС, добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены более 360 человек и 90 единиц техники.

Ранее в пятницу на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание. Сообщалось о пяти погибших и 112 пострадавших.

МЧС РФ Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин посетил Чукотку

Военная операция на Украине

В течение ночи дежурными средствами ПВО нейтрализованы 29 украинских БПЛА

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Что произошло за день: пятница, 15 августа

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

Минобороны России назвало обвинения Киева в ударе по рынку в Сумах провокацией перед саммитом

На горящее предприятие в Рязанской области направили еще 100 спасателей

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске72 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6976 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });