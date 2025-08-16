Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, 130 пострадали

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Общее число погибших в результате пожара на предприятии в Рязанской области выросло 11, всего пострадали 130 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В ходе разбора завалов были обнаружены и извлечены тела еще двух человек. В настоящее время общее число погибших составляет 11 человек, в числе пострадавших 130 человек", - говорится в сообщении.

Помимо пожарно-спасательных подразделений на месте ЧП работают психологи МЧС, добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены более 360 человек и 90 единиц техники.

Ранее в пятницу на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание. Сообщалось о пяти погибших и 112 пострадавших.