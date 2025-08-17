Пожар на складе тушат в Новой Москве на 600 кв. м

Задействован пожарный поезд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в Новой Москве на складе и в прилежащем строении, возгорание локализовано на 600 кв. м, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по столице.

"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в Новой Москве", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на Люблинской улице в районе Щербинка произошло возгорание одного из эксплуатируемых строений и рядом расположенного складского здания. Информация о пострадавших не поступала.

Также в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД) сообщили, что для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 т воды и 4,7 т пенообразователя.

"Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 кв. м", - сообщили в МЧС.

О возгорании стало известно в субботу 16 августа в 23:10 в районе станции Щербинка. Произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО "РЖД". "Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет, на движение поездов ситуация не влияет", - сообщили в МЖД.

На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.