Запорожская область оказалась частично обесточена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в 117 населенных пунктах Запорожской области, без света остались 46 тыс. абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

Водоснабжение приостановлено в 7 населенных пунктах, что затронуло почти 11 тысяч абонентов, написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, электроснабжение отсутствует в пяти муниципалитетах (Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском округах), части Мелитополя и Бердянска.

Что стало причиной отключения, Балицкий не уточнил. По его словам, специалисты работают над устранением аварийной ситуации.