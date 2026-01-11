Энергоснабжение нарушено в ряде приграничных районов Курской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Четыре приграничных района Курской области остались без энергоснабжения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Под отключение света попали населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Причина отключения устанавливается", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, энергетики над этим работают.