Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вторая в 2026 году магнитная буря произошла минувшей ночью и сопровождалась сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов, сообщила в воскресенье лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Пик сияний наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности", - говорится в сообщении лаборатории.

По оценкам ученых, "буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток".

"В настоящее время, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы. Возможны "афтершоки", - говорится в сообщении.

При этом ученые отмечают, что возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями.

"Значительная часть европейской части страны и северо-восточных регионов находится сейчас в зоне низкого атмосферного давления, и небо закрыто тучами. Условия для наблюдения были в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы - в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии", - информирует лаборатория.

РАН
Новости

