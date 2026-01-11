Что произошло за день: воскресенье, 11 января

Скончалась пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж, Дональд Трамп о будущем Кубы и синоптики о новом снегопаде в столичном регионе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в случае атаки Вашингтона. Вину за внутриполитический кризис президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил на Израиль и США.

- Дональд Трамп предупредил, что Куба останется без венесуэльской нефти. Он посоветовал островному государству сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова и дальше противостоять агрессии со стороны США.

- Пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж скончалась в реанимации. В результате атаки дронов в городе повреждены более десяти многоквартирных домов, гимназия и несколько административных зданий.

- "Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай. Новый рекорд установлен 10 января.

- Гидрометцентр предупредил, что снег будет идти в Москве до следующих выходных. Температура в столичном регионе будет постепенно понижаться - в ночь на четверг в Подмосковье ожидается до -20 градусов. Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок в связи с новой волной снежного циклона, которая ожидается в регионе в воскресенье вечером.

- Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит". Из "Зенита" к армейцам перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.