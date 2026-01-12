Поиск

В Эрмитаже случилось короткое замыкание

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в серверной здания Эрмитажа утром в понедельник произошло короткое замыкание, сообщили в городском управлении МЧС.

"12 января в 6:19 поступило сообщение о коротком замыкании по адресу: Центральный район, Дворцовая набережная, дом 32, - сказано в сообщении. - В четырехэтажном здании музея "Государственный Эрмитаж", на четвертом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. метров произошло короткое замыкание. В 6:55 замыкание ликвидировано".

Информации о пострадавших у МЧС нет. На место аварии от МЧС привлекались 24 человека и 5 единиц техники.

