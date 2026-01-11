Что произошло за каникулы. Главное

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за время новогодних праздников.

Захват президента Венесуэлы

Американские военные 3 января в ходе спецоперации вывезли в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, им предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и их поставках в Соединенные Штаты.

По данным властей Венесуэлы, действия США привели к гибели ста человек. Обязанности главы государства исполняет вице-президент Делси Родригес. Дональд Трамп заявил, что в ближайший месяц выборы в Венесуэле не состоятся.

Вашингтон объявил о намерении заниматься поставками венесуэльской нефти на рынки, Трамп подписал указ о защите доходов с продажи. Президент США сказал, что власти Венесуэлы намерены тратить все доходы от экспорта нефти исключительно на покупку американской продукции.

Протесты в Иране

В Иране продолжаются протесты, начавшиеся в конце декабря. Первоначально они были связаны с падением курса национальной валюты (в декабре стоимость одного доллара превышала миллион риалов). Но стали звучать и политические требования. В частности, наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих к силовому захвату власти.

Правозащитники сообщают более чем о ста погибших в результате беспорядков. На фоне протестов звучат заявления Дональда Трампа о готовности нанести удар по Ирану, в ответ иранские власти заявляют о намерении ударить по Израилю и американским базам. Подробнее о причинах протестов и ситуации в стране "Интерфаксу" рассказал ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

Задержание танкера Marinera

США 7 января задержали нефтяной танкер Marinera, шедший к этому моменту под российским флагом в Северной Атлантике, за нарушение американских санкций. Этому предшествовало более чем двухнедельное преследование судна от берегов Венесуэлы. Ранее танкер назывался Bella 1 и ходил под панамским флагом, смена флага произошла под конец погони. В Белом доме заявили, что судно относится к "теневому флоту" Венесуэлы. Команда Marinera предстанет в США перед федеральным судом, двоих российских членов экипажа отпустили.

Второй удар "Орешником"

Российские военные 9 января сообщили об ударе по объектам на Украине с применением ракетного комплекса "Орешник". Это второй случай применения новейшего оружия, впервые оно было использовано в 2024 году. В Минобороны РФ заявили, что удар стал ответом на атаку резиденции президента РФ, поражены объекты производства беспилотников, а также энергетической инфраструктуры.

Снегопад в Москве

Праздничные выходные завершились в Москве сильными снегопадами. В столице на момент 10 января за сутки выпало 21,4 мм осадков - это 40% месячной нормы. Установлен суточный рекорд и для 9 января.

Непогода привела к отмене и задержке рейсов. Особенно сложная ситуация была в "Шереметьево", где приостанавливался прием рейсов. Помимо тех, кто не мог вылететь из Москвы, в аэропорту часами оставались пассажиры, которые ждали выдачи багажа.

Снег продолжает идти, а с 14 января в Москве прогнозируется понижение температуры до минус 20 градусов.

Сильные снегопады были и в других регионах. В частности, во Владивостоке 10 января осадки превысили месячную норму.

Долина выехала из спорной квартиры

Лариса Долина освободила спорную квартиру в Хамовниках, но покупательница Полина Лурье не получила ключи. По словам адвоката Лурье, сама Долина 9 января на встречу не пришла, а у ее представителя нет полномочий. Представительница певицы сказала, что проблема возникла из-за датировки акта приема-передачи задним числом.

Перемены в "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Сменились тренеры сразу в двух крупных футбольных клубах. Англичанин Лиам Росеньор возглавил "Челси", сменив итальянца Энцо Мареску. А португалец Рубен Аморим был уволен из "Манчестер Юнайтед", обязанности главного тренера исполняет Даррен Флетчер.