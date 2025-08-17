Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 14 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС России.

"На данный момент, по уточненной информации, 149 человек пострадали, 14 из них погибли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 135 пострадавших.

В настоящее время сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после пожара. На месте происшествия непрерывно работают психологи МЧС России. Специалисты МЧС принимают участие в сопровождении процедуры опознания, участвуют в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.

По сообщению оперштаба Рязанской области, из общего числа пострадавших были госпитализированы 32 человека. Из них 17 направлены в федеральные центры Москвы, 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани. Остальным медпомощь оказана амбулаторно.

Все пациенты в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в течение первых трех часов с момента происшествия. Привлекались три вертолета с медицинскими бригадами, 51 бригада скорой медицинской помощи. Федеральный центр оказал поддержку с привлечением врачей-специалистов и координацией Центра медицины катастроф. Привлечены силы и средства Москвы, Московской области, научно-медицинских исследовательских центров.

15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной, в результате которого погибли люди. В ликвидации последствий ЧП задействованы порядка 360 специалистов и более 90 единиц техники МЧС и Росгвардии.

Распоряжением губернатора Рязанской области Павла Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации.

Распоряжением главы региона в связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).