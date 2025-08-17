Число пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до 135 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 135 человек, ранее было известно о 130 пострадавших, сообщил телеграм-канал регионального оперативного штаба в воскресенье.

"По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них трое тяжелых, остальные средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Остальным пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.

В регионе работают три штаба психолого-психотерапевтической помощи: в месте организации стационарного лечения в Рязани, в колл-центре в поселке Лесной, а также в бюро судебно-медицинской экспертизы в областном центре.

Оперштаб также сообщил, что к помощи пострадавшим привлекались три вертолета с медицинскими бригадами, 51 бригада скорой медицинской помощи. Федеральный центр оказал поддержку с привлечением врачей-специалистов и координацией центра медицины катастроф. Привлечены силы и средства Москвы, Московской области, научно-медицинских исследовательских центров.

В поселке Лесной Шиловского района в минувшую пятницу произошло возгорание в цехе предприятия, в результате которого погибли 11 человек. 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Накануне губернатор Рязанской области подписал распоряжение об объявлении 18 августа днем траура в связи с трагедией.