Поиск

Число пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до 135 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 135 человек, ранее было известно о 130 пострадавших, сообщил телеграм-канал регионального оперативного штаба в воскресенье.

"По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них трое тяжелых, остальные средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В РоссииСемьи погибших при пожаре в Рязанской области получат выплату почти 1,6 млн руб.Читать подробнее

Остальным пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.

В регионе работают три штаба психолого-психотерапевтической помощи: в месте организации стационарного лечения в Рязани, в колл-центре в поселке Лесной, а также в бюро судебно-медицинской экспертизы в областном центре.

Оперштаб также сообщил, что к помощи пострадавшим привлекались три вертолета с медицинскими бригадами, 51 бригада скорой медицинской помощи. Федеральный центр оказал поддержку с привлечением врачей-специалистов и координацией центра медицины катастроф. Привлечены силы и средства Москвы, Московской области, научно-медицинских исследовательских центров.

В поселке Лесной Шиловского района в минувшую пятницу произошло возгорание в цехе предприятия, в результате которого погибли 11 человек. 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Накануне губернатор Рязанской области подписал распоряжение об объявлении 18 августа днем траура в связи с трагедией.

Рязанская область Шиловский район Лесной
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент РФ назвал визит на Аляску полезным и своевременным

Семьи погибших при пожаре в Рязанской области получат выплату почти 1,6 млн руб.

Два человека погибли при атаке беспилотника в Курской области

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске96 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });