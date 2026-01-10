Авиарейсы задерживаются в аэропортах девяти городов Сибири

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прилет и вылет самолетов задерживается в аэропортах девяти городов Сибири из-за ограничений над территорией московского авиаузла, сообщает в субботу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В международных аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Томска объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" в город Москву", - говорится в сообщении.

Задержки связаны с ограничениями над территорией московского авиаузла.

Из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропортах Кемерово и Томска также задерживается вылет обратных рейсов в Казань и Санкт-Петербург.

Транспортная прокурора проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.