Авиарейсы задерживаются в аэропортах девяти городов Сибири

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прилет и вылет самолетов задерживается в аэропортах девяти городов Сибири из-за ограничений над территорией московского авиаузла, сообщает в субботу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В РоссииОграничения на прилет воздушных судов в Шереметьево продлены из-за непогоды до 10:00Ограничения на прилет воздушных судов в Шереметьево продлены из-за непогоды до 10:00Читать подробнее

"В международных аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Томска объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" в город Москву", - говорится в сообщении.

Задержки связаны с ограничениями над территорией московского авиаузла.

Из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропортах Кемерово и Томска также задерживается вылет обратных рейсов в Казань и Санкт-Петербург.

Транспортная прокурора проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Горно-Алтайск Барнаул Аэрофлот Абакан Новокузнецк Новосибирск
