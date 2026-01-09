РФ и Венесуэла подтвердили настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Алексей Орехов обсудил вопросы ВТС с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы в Москве.

"Обсуждены актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Намечены дальнейшие шаги по взаимодействию Минобороны России с венесуэльской стороной", - говорится в сообщении Минобороны, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

Отмечается, что "подтвержден обоюдный настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями".