Трамп полагает, что США так или иначе получат контроль над Гренландией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.