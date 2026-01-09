Что произошло за день: пятница, 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ приветствовал решение президента США освободить россиян из экипажа захваченного танкера Marinera. Отмечается, что прорабатываются все вопросы для возвращения их домой.

- Военные нанесли удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ. Был применён, в частности, ракетный комплекс "Орешник".

- США сообщили о задержании в Карибском море танкера Olina. Американские СМИ отмечают, что это судно, согласно открытым данным, в конце декабря взяло на борт груз нефти в Венесуэле.

- Экипажи самолетов Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса. По данным Северного флота, задача была выполнена в 2025 году в рамках одного из учений ВМФ.

- Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ в Панчево. Компания заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).

- Пришедший с Атлантики шторм "Горетти" обрушился на Британию и Францию. Десятки тысяч домов и предприятий остались без электричества.

- Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января. Как отметили ученые, следующее схождение Меркурия, Венеры и Марса вблизи светила случится в сентябре 2038 года.

- Высота сугробов в Москве 9 января может вырасти на 20 см и приблизиться к рекордным значениям 1956 года. Причиной сильного снегопада в московском регионе стал средиземноморский циклон. Между тем, в столице, по прогнозам, ожидается похолодание до 20 градусов мороза с 14 января, система отопления города переводится на повышенный режим работы.



