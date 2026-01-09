Поиск

Смоленские коммунальщики переходят на круглосуточную работу из-за снегопада

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил коммунальным службам перейти на круглосуточный режим работы из-за обильного снегопада, вызванного прохождением циклона.

"Мощный циклон принес на территорию многих регионов и Смоленской области большое количество осадков. Для уборки такого количества снега требуется время. Чтобы как можно скорее устранить последствия непогоды, мобилизуем ресурсы. Поручил с 9 по 11 января перейти на круглосуточный режим работы коммунальные службы и учреждения социальной сферы", - написал глава региона в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что перед властями региона стоит задача обеспечить доступ к школам, детским садам, больницам, магазинам и другим социально значимым учреждениям.

В настоящее время в регионе для уборки снега задействованы 1573 человека и 848 единиц техники. Из них в Смоленске - 114 машин и более 480 сотрудников на ручной уборке.

Для помощи коммунальным службам планируется привлечь технику крупных предприятий, аграрных и лесных хозяйств. Также важно задействовать волонтеров и студентов для ручной работы.

"Управляющие компании должны незамедлительно организовать уборку снега во дворах жилых домов. Обратил особое внимание на то, что важно не допустить складирования снега, усилить работы по его вывозу", - подчеркнул Анохин.

По прогнозам, снегопад продолжится в Смоленской области и 10 января.

Смоленская область Смоленск Василий Анохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Смоленские коммунальщики переходят на круглосуточную работу из-за снегопада

Что произошло за день: пятница, 9 января

РФ и Венесуэла подтвердили настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств

"Россети" назвали регионы с наиболее сложной обстановкой с электричеством в связи с непогодой

Минобороны РФ заявило о взятии за неделю под контроль пяти населенных пунктов в зоне СВО

МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

 МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });