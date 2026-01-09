Смоленские коммунальщики переходят на круглосуточную работу из-за снегопада

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил коммунальным службам перейти на круглосуточный режим работы из-за обильного снегопада, вызванного прохождением циклона.

"Мощный циклон принес на территорию многих регионов и Смоленской области большое количество осадков. Для уборки такого количества снега требуется время. Чтобы как можно скорее устранить последствия непогоды, мобилизуем ресурсы. Поручил с 9 по 11 января перейти на круглосуточный режим работы коммунальные службы и учреждения социальной сферы", - написал глава региона в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что перед властями региона стоит задача обеспечить доступ к школам, детским садам, больницам, магазинам и другим социально значимым учреждениям.

В настоящее время в регионе для уборки снега задействованы 1573 человека и 848 единиц техники. Из них в Смоленске - 114 машин и более 480 сотрудников на ручной уборке.

Для помощи коммунальным службам планируется привлечь технику крупных предприятий, аграрных и лесных хозяйств. Также важно задействовать волонтеров и студентов для ручной работы.

"Управляющие компании должны незамедлительно организовать уборку снега во дворах жилых домов. Обратил особое внимание на то, что важно не допустить складирования снега, усилить работы по его вывозу", - подчеркнул Анохин.

По прогнозам, снегопад продолжится в Смоленской области и 10 января.