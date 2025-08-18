Мирный житель пострадал из-за атаки украинского БПЛА в Белгородской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ в Грайворонском округе, в результате чего ранен один человек.

"В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина", - написал он в своем телеграм-канале вечером в понедельник.

Пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести, уточнил Гладков.