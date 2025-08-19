Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,5%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник растет на фоне итогов переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования украинского кризиса; фактором поддержки также выступает подорожавшая накануне нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $66 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 1,5%, до 2995 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2995,01 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%, а лидерами роста выступили бумаги "Юнипро" (+3%), "Северстали" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (+2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 августа, составляет 80,4256 руб. (+40,32 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+2,6%), "НЛМК" (+2,5%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Норникеля" (+2%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Роснефти" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +0,8% "префы"), ОК "Русал" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "ММК" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "Московской биржи" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "ВК" (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Татнефти" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), Сбербанка (+0,4% и +0,7% "префы").

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать украинский кризис. Президент США выразил надежду, что в течение одной или двух недель удастся понять, можно ли в данный момент разрешить украинский конфликт.

В понедельник Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне, далее в переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Зеленским и лидерами ряда европейских стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По итогам переговоров Трамп сообщил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине, координацией процесса украинского урегулирования занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Также Трамп заявил, что в телефонном разговоре с Путиным началось обсуждение организации его встречи с Зеленским. "В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ в начале недели скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками, отреагировавшими на итоги встречи президентов России и США 15 августа на Аляске. Саммит, несмотря на позитивный настрой и шаги в сторону диалога по Украине, не принес конкретных решений, что заставило участников рынка занять более осторожную позицию и зафиксировать прибыль по ряду бумаг.

Индекс МосБиржи на дневном графике отскочил вниз от сопротивления в районе 3000 пунктов и консолидировался в районе 2950 пунктов, однако на вечерних торгах понедельника подъем возобновился на фоне поступающих заявлений из Белого дома, где проходила встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Ближайшая сильная поддержка для индекса МосБиржи лежит в районе 2850 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Ожидается, что в ближайшие дни рынок продолжит движение в диапазоне 2900-3000 пунктов до появления новых значимых внешних драйверов, считает Магомедов.

Индексы акций в США накануне изменились в пределах 0,1%, участники рынка придерживаются выжидательной позиции в ожидании ключевого события недели - ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, традиционно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу, и участники рынка будут внимательно следить за его высказываниями в надежде получить сигналы о планах регулятора относительно изменения ключевой процентной ставки.

Кроме того, на этой неделе квартальные отчетности опубликует ряд крупных американских компаний, включая ритейлеров Walmart Inc., Home Depot Inc. и Target Corp.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $66,23 за баррель (-0,5%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,03 за баррель (-0,6%).