Продажи легковых авто с пробегом в РФ в июле выросли на 21,4%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в июле, как и первичный, оживился на фоне снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Автостата".

По подсчетам аналитического агентства, продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в прошлом месяце составили 567,2 тыс. единиц, что на 3,8% превысило результат того же месяца прошлого года и на 21,4% - показатель июня текущего года.

В "Автостате" напомнили, что "новый" легковой авторынок в июле также показал сильный помесячный рост - на 34% (было реализовано до 120,6 тыс. новых машин). Эксперты выделяют схожие причины оживления продаж на новом и вторичном рынках.

"Исчез фактор "ждунов", который зимой-весной влиял на рынок в свете возможного налаживания отношений между РФ и Западом после возвращения Трампа на пост главы США. Люди поняли, что никто из ушедших брендов в обозримой перспективе не вернется на российский рынок. Поэтому кто-то пошел за новым автомобилем, а кто-то - за подержанным", - отметили в "Автостате".

Позитивное влияние на рынок также оказало июльское снижение ключевой ставки, добавляют в агентстве. "Для части потенциальных покупателей снижение ставки стало сигналом, чтобы пересмотреть модель поведения со сберегательной на потребительскую. Это коснулось и автомобилей - как новых, так и подержанных", - резюмировали в "Автостате".

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет российская Lada - в июле было куплено 139,2 тыс. таких подержанных машин. Второе место осталось у японской Toyota, показатель которой составил 58,4 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (33,1 тыс. и 31,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (25 тыс. шт.).

Все марки из десятки наиболее популярных показали рост по отношению к уровню месячной давности: у девяти из них он превысил 20%, чуть меньшим (+18,8%) рост был у Ford. Год к году продажи снизились у трех брендов: Renault (-2,1%), Nissan (-3,2%) и Ford (-3,4%). Остальные семь показали рост, наибольший - Honda (+12,2%).

Самой популярной моделью среди легковых автомобилей с пробегом в июле был седан Lada 2107 - за прошлый месяц было перепродано 13,1 тыс. "семерок". Далее с почти одинаковыми результатами следуют Hyundai Solaris и Kia Rio (по 11 тыс. шт.). Четвертую строчку рейтинга сохранил хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,2 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка попал и Ford Focus, июльский показатель которого составил 9,9 тыс. штук.

По сравнению с июнем все модели показали двузначный рост. Наибольшим он оказался у Toyota Camry (+29,4%), самым небольшим - у "четырнадцатой" (Lada 2114, +17,3%). Отрицательную динамику в годовом выражении показали пять моделей из десяти, остальные - положительную. Самое большое снижение зафиксировано у Kia Rio (-5,9%), самый существенный рост - у "семерки" (+10,1%).

По итогам 7 месяцев 2025 года в РФ было продано 3,3 млн легковых автомобилей с пробегом - на 0,2% больше, чем за тот же период 2024 года.