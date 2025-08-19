Лавров обсудит с главой МИД Иордании двустороннюю повестку и Ближний Восток

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в среду в Москве проведет переговоры с коллегой из Иордании Айманом Сафади, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров "особое внимание предполагается уделить практическим вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества путем более полного задействования имеющегося в этих сферах потенциала".

"Министры обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на необходимость урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в строгом соответствии с принципами Устава ООН и решениями ее Совета Безопасности", - отметили на Смоленской площади.