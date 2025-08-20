Аэропорты Самары, Саратова и Нижнего Новгорода возобновили работу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода сняты, сообщили в Росавиации в среду.

"Самара (Курумоч). Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов" - написал представитель агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Самару, уточнил Кореняко.

Также он сообщил о снятии ограничений в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.