МИД РФ назвал закрепление безъядерного статуса за Украиной условием ее истинной независимости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Говорить о возвращении Украины к истинной независимости можно будет после того, как за Киевом, в частности, будет закреплен статус нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 августа Украина будет отмечать так называемый день независимости, приуроченный к годовщине принятого в этот день в 1991 году Верховным советом Украинской ССР Акта провозглашения независимости Украины", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Подлинные основы государственной независимости Украины стоит искать ранее, а именно в принятой 16 июля 1990 года Верховным советом Украинской ССР Декларации о государственном суверенитете Украины. В этом документе Украина провозглашалась независимым суверенным государством, а также закреплялся её нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Исходим из того, что об истинной независимости Украины можно будет говорить, когда в Киеве вернутся к истокам собственной государственности, прекратят неонацистскую политику по истреблению всего русского и безобразную дискриминацию окормляющей миллионы украинцев Украинской православной церкви", - заявила Захарова.

Она подчеркнула в связи с нынешними действиями Киева "актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории".

"Все они будут обязательно выполнены", - подчеркнула она.

