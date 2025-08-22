Поиск

Военные РФ заявили о шести групповых ударах по объектам на Украине на неделю

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине, поражены нефтеперерабатывающий завод, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 16 по 22 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

По словам военных, в ходе ударов были поражены предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом ВСУ на Донбассе, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и дронов большой дальности.

В Минобороны РФ заявили, что также нанесены удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотниками дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Донбасс Украина
