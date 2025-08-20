ВС РФ ударили по причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по цеху сборки беспилотников, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, также нанесены удары по цеху сборки дронов, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.