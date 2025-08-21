В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Здание Министерства обороны РФ в Москве Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов противника, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

Кроме того, под удар также попали склады боеприпасов и имущества ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке российского военного ведомства.