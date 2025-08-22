Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ предлагает с сентября 2026 года сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-9-х классах с 510 часов, что соответствует в среднем трем урокам в неделю, до 408 часов, что приведет к сокращению количества уроков в 5-7-х классах до двух в неделю.

Соответствующий проект приказа Минпросвещения России опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, проектом приказа "в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков".

"При этом изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов. На изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 5-7-х классах будет отведено 2 часа в неделю", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно информационно-методическому письму, общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка, составляет 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

В проекте приказа указано, что общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка, будет составлять ‎408 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа ‎в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

В пояснительной записке к приказу также отмечается, что с 2026/2027 учебного года вводится новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей – "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Проектом приказа предусмотрено изучение ДНКР в 5-7-х классах: в 5-м классе – 17 часов; в 6-х и 7-х классах – по 34 часа.



В случае принятия приказа, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.