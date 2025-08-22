Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Данные пользователей защищены, сервисы работают штатно, заверило ведомство

Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Единый портал государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") с полудня пятницы испытывает массированную DDoS-атаку из-за рубежа, несмотря на которую работает в штатном режиме, заявило Минцифры.

"Госуслуги с 12:00 по Москве 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются", - говорится в сообщении.

"Данные пользователей находятся под защитой", - подчеркнули в министерстве.

"для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий ИБ (информационной безопасности) в сутки, - сообщило Минцифры. - Работают круглосуточная техническая поддержка и круглосуточный штаб мониторинга и оперативного реагирования для предотвращения и блокирования угроз".