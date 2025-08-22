Поиск

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Данные пользователей защищены, сервисы работают штатно, заверило ведомство

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг
Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Единый портал государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") с полудня пятницы испытывает массированную DDoS-атаку из-за рубежа, несмотря на которую работает в штатном режиме, заявило Минцифры.

"Госуслуги с 12:00 по Москве 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются", - говорится в сообщении.

"Данные пользователей находятся под защитой", - подчеркнули в министерстве.

"для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий ИБ (информационной безопасности) в сутки, - сообщило Минцифры. - Работают круглосуточная техническая поддержка и круглосуточный штаб мониторинга и оперативного реагирования для предотвращения и блокирования угроз".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });