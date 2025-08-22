Заморозки прогнозируются ближайшей ночью в четырех регионах европейской части РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются ночью и утром 23 августа в Ярославской, Костромской, Архангельской и Вологодской областях, следует из экстренной информации Гидрометцентра России.

Согласно данным Гидрометцентра, 23 августа в ночные и утренние часы местами на территории Ярославской и Костромской областей ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Также ночью и утром 23 августа заморозки до минус 1 градуса ожидаются местами в Архангельской и Вологодской областях.