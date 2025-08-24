Глава МИД Венгрии призывает Украину прекратить атаки на нефтепровод "Дружба"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Венгрия настаивает на том, чтобы Украина перестала подвергать атакам нефтепровод "Дружба", заявил в воскресенье глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы призываем Зеленского перестать запугивать Венгрию и прекратить эти безрассудные атаки на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в соцсети.

"Атака на энергетическую безопасность - это атака на наш суверенитет", - добавил глава МИД Венгрии.

В пятницу Сийярто сообщал, что нефтепровод "Дружба" подвергся атаке ВСУ "в третий раз за короткий промежуток времени".

18 августа в результате ночного удара ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти в Венгрию и Словакию, поставка сырья из РФ в эти страны прекратилась. Через сутки транспортировка была возобновлена.