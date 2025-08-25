Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Это связано с его предыдущим местом работы в Белгородской области, заявил Александр Хинштейн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врио главы Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник сообщил о задержании временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимира Базарова.

"У нас задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент идут следственные действия. Речь идёт об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода в Курскую область в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области", - сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что расследование должно быть максимально объективным и соответствовать закону. Глава Курской области также отметил, что данный случай является напоминанием чиновникам о необходимости строго соблюдать требования законодательства, вне зависимости от прежних заслуг или должностей.

Позднее в своем телеграм-канале Хинштейн сообщил, что по предварительным данным, дело, возбужденное против Базарова, касается строительства оборонительных сооружений.

"Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию", - написал он.

Базаров был назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области 5 февраля 2025 года после ухода с поста вице-губернатора по строительству Белгородской области.