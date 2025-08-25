Поиск

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Это связано с его предыдущим местом работы в Белгородской области, заявил Александр Хинштейн

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров
Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врио главы Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона в понедельник сообщил о задержании временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимира Базарова.

"У нас задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент идут следственные действия. Речь идёт об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода в Курскую область в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области", - сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что расследование должно быть максимально объективным и соответствовать закону. Глава Курской области также отметил, что данный случай является напоминанием чиновникам о необходимости строго соблюдать требования законодательства, вне зависимости от прежних заслуг или должностей.

Позднее в своем телеграм-канале Хинштейн сообщил, что по предварительным данным, дело, возбужденное против Базарова, касается строительства оборонительных сооружений.

"Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию", - написал он.

Базаров был назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области 5 февраля 2025 года после ухода с поста вице-губернатора по строительству Белгородской области.

Александр Хинштейн Владимир Базаров Белгородская область Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

В Крыму предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Суд в Марий Эл отправил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Ускова

Найдена пропавшая на острове Итуруп туристическая группа

Около 8,4 тыс. га леса горит в Якутии

Около 8,4 тыс. га леса горит в Якутии

Возобновились поиски пропавшей на острове Итуруп тургруппы из 10 человек

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7026 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });