Львова-Белова сообщила о возвращении еще двоих детей в РФ при поддержке Катара

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мама с шестилетним сыном вернулись с Украины и девочка-подросток воссоединилась с семьей в России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"При нашем содействии и при поддержке Катара с мамой в России воссоединилась 15-летняя девочка", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале в понедельник.

Детский омбудсмен уточнила, что в 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить её в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы.

"После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу. И вот - девочка с мамой воссоединились в России", - отметила она.

Также при посреднической миссии Катара помогли вернуться с Украины в Россию к близким маме с шестилетним сыном, сообщила Львова-Белова.

Детский омбудсмен напомнила, что занимается воссоединением детей с близкими в России, на Украине и в других странах по поручению президента России Владимира Путина. Первые воссоединения состоялись в 2022 году.

Всего при поддержке детского омбудсмена с родственниками в России воссоединились 28 детей из 20 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах 115 детей из 91 семьи.