Львова-Белова назвала единичными обращения о воссоединении разлученных в ходе СВО семей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Обращения в аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте о воссоединении семей, разлученных в ходе специальной военной операции, поступают, но это единичные случаи, сообщила журналистам детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"Сразу хочу подчеркнуть, что это единичные случаи, а не те, что заявляются западной пропагандой - тысячи, десятки тысяч. В основном эти ситуации касаются семейных споров, когда, например, ребенок уехал сюда с бабушкой, там остались родители, приехал сюда с мамой, там - папа. В крайнем случае, это дети, которые остались сиротами или без попечения родителей уже по приезду вместе с законными представителями на территорию РФ, тогда мы подключаемся и ищем каких-то родственников, которым мы могли бы этих детей передать", - сказала она.

По ее словам, сейчас аппарат омбудсмена отрабатывает в общей сложности 12 таких случаев.

"Пять ситуаций, которые мы отрабатываем по возвращению в Россию, и семь ситуаций по возвращению на Украину для воссоединения с украинскими родственниками", - сказала Львова-Белова.