Кремль заявил о постоянном обсуждении европейских гарантий безопасности для Украины в ходе контактов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Возможные гарантии безопасности для Украины со стороны Европы являются постоянным предметом обсуждения на переговорах по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, на какие гарантии безопасности в отношении Украины со стороны европейских стран могла бы согласиться Россия.

"Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это не полезным для общей результативности", - добавил он.