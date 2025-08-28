Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Появившаяся информация о возможной продаже ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" не соответствует действительности, сообщил через пресс-службу гендиректор предприятия Игорь Мальцев.

"Появившаяся в СМИ информация о том, что ведутся обсуждения продажи предприятия, не соответствует действительности. Я, в свою очередь, не покидаю пост генерального директора и не собираюсь этого делать", - заверил Мальцев.

"РКК "Энергия" продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности. Цель нашей команды - наладить ритмичность разработки и производства существующих и перспективных изделий, обеспечивая стабильное развитие предприятия", - сообщил глава корпорации.

Он добавил, что перед предприятием стоят задачи по управлению российским сегментом Международной космической станции, созданию пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс".

"Нашему коллективу поручены и новейшие проекты - разработка и производство нового пилотируемого транспортного корабля и новой Российской орбитальной станции, которые должны обеспечить независимость нашей страны в космосе, эти задачи наш коллектив также выполнит", - заявил Мальцев.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможной продаже РКК "Энергия" частному инвестору. Согласно их источникам, Мальцев написал заявление об увольнении.

Мальцев был назначен генеральным директором РКК "Энергия" 23 мая.

ПАО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.