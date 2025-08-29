Заседание коллегии Минобороны РФ с участием Путина состоится в декабре

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина пройдет в декабре, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"На сегодняшнем заседании мы проведем инвентаризацию работы по выполнению решений расширенной коллегии и оценим промежуточные итоги. Посмотрим, каких показателей достигаем к концу 2025 года. На этой основе спланируем нашу деятельность на следующий год", - заявил Белоусов в пятницу на коллегии ведомства. Выдержки из его выступления привели в Минобороны РФ.

"В декабре на заседании коллегии доложим результаты нашей работы Верховному главнокомандующему. В прошлом году на расширенном заседании коллегии зафиксировали десять приоритетных направлений деятельности министерства обороны", - сообщил Белоусов.