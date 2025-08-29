Белоусов сообщил о 35 ударах по 146 критически важным военным целям на Украине в этом году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году нанесены 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным военным целям на Украине, нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре страны.

"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника", - сказал Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, выдержки из выступления которого распространило Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, "в результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины".

"Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БПЛА дальнего действия", - сказал министр обороны.