Польским байкерам запретили въезд в РФ после их несанкционированной акции под Тверью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Около 40 гражданам Польши запрещен на пять лет въезд в Россию из-за проведенной несанкционированной акции возле мемориала в Тверской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, несколько десятков человек провели несанкционированную акцию у мемориального комплекса "Медное" под Тверью.

"Полиция установила всех участников мероприятия. Ими оказались граждане Польши. В отношении 39 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет, отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ были распространены видеоматериалы о провокационной акции польских байкеров возле мемориала в Тверской области.

