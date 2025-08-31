Поиск

Пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем, сообщает региональное управление СКР в своем телеграм-канале в воскресенье.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 31 августа в медучреждение Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Еще один мужчина умер в квартире дома на улице Чапаева, отмечается в пресс-релизе.

"В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель", - добавили в СКР.

В свою очередь прокуратура региона сообщает, что взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", - отмечают в надзорном ведомстве.

