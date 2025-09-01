РФ усиливает контроль за неуплатой долгов иностранными автоперевозчиками с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные автоперевозчики при выезде из РФ с 1 сентября обязаны гасить имеющиеся задолженности по оплате проезда по платным дорогам, а также долги в госсистеме "Платон" и штрафы за весогабаритные нарушения.

Как сообщил Росавтотранс, контроль за движением транспорта иностранных автоперевозчиков с 1 сентября ужесточен со вступлением в силу поправок в федеральные законы о международных автомобильных перевозках, а также об автодорогах и дорожной деятельности.

"Введение новых мер контроля за движением транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, направлено на повышение прозрачности и ответственности при пересечении государственной границы РФ. Обязательное погашение задолженностей и резервирование времени проезда способствуют более эффективному управлению дорожным движением и сохранению инфраструктуры федеральных автомобильных дорог", - говорится в сообщении Росавтотранса.

Ведомство отмечает, что до осени 2030 года весовой и габаритный контроль не будет осуществляться в отношении автобусов, сведения о которых включены в соответствующий реестр лицензий. Сведения о таких автобусах будут передаваться в федеральную государственную информсистему выдачи спецразрешений.

"Освобождение от весового и габаритного контроля для автобусов, внесённых в реестр лицензий, упрощает процедуры для легальных перевозчиков, одновременно обеспечивая системный учёт и контроль. Компании и водители, участвующие в международных перевозках, должны заранее подготовиться к новым требованиям, что позволит избежать задержек и штрафных санкций, а также повысит безопасность и качество транспортного обслуживания на территории России", - добавляет Росавтотранс.