Поиск

РФ усиливает контроль за неуплатой долгов иностранными автоперевозчиками с 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные автоперевозчики при выезде из РФ с 1 сентября обязаны гасить имеющиеся задолженности по оплате проезда по платным дорогам, а также долги в госсистеме "Платон" и штрафы за весогабаритные нарушения.

Как сообщил Росавтотранс, контроль за движением транспорта иностранных автоперевозчиков с 1 сентября ужесточен со вступлением в силу поправок в федеральные законы о международных автомобильных перевозках, а также об автодорогах и дорожной деятельности.

"Введение новых мер контроля за движением транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, направлено на повышение прозрачности и ответственности при пересечении государственной границы РФ. Обязательное погашение задолженностей и резервирование времени проезда способствуют более эффективному управлению дорожным движением и сохранению инфраструктуры федеральных автомобильных дорог", - говорится в сообщении Росавтотранса.

Ведомство отмечает, что до осени 2030 года весовой и габаритный контроль не будет осуществляться в отношении автобусов, сведения о которых включены в соответствующий реестр лицензий. Сведения о таких автобусах будут передаваться в федеральную государственную информсистему выдачи спецразрешений.

"Освобождение от весового и габаритного контроля для автобусов, внесённых в реестр лицензий, упрощает процедуры для легальных перевозчиков, одновременно обеспечивая системный учёт и контроль. Компании и водители, участвующие в международных перевозках, должны заранее подготовиться к новым требованиям, что позволит избежать задержек и штрафных санкций, а также повысит безопасность и качество транспортного обслуживания на территории России", - добавляет Росавтотранс.

Росавтотранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России начинается новый учебный год

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Песков отметил, что беседа Путина и Пашиняна была продолжительной и очень хорошей

Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин встречается в Китае с премьером Армении

Путин прибыл на торжественный прием в честь участников и гостей саммита ШОС в Тяньцзине

Песков заявил, что европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию

Песков заявил, что европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });