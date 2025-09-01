Путин на заседании ШОС+ предложил вернуть традиционные ценности в международную повестку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал страны-участницы формата ШОС+ вернуть в международную повестку традиционные ценности.

В ходе заседания ШОС+ он рассказал, что 20 сентября в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни "Интервидение". По словам Путина, конкурс вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран.

"А то эти традиционные ценности уже уходят на второй план с международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку", - подчеркнул он.

Путин добавил, что участники ШОС традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию. "Именно на этой основе углубляются контакты между людьми, строится взаимодействие в сфере науки и образования, здравоохранения и спорта", - сказал он.