Поиск

Путин на заседании ШОС+ предложил вернуть традиционные ценности в международную повестку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал страны-участницы формата ШОС+ вернуть в международную повестку традиционные ценности.

В ходе заседания ШОС+ он рассказал, что 20 сентября в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни "Интервидение". По словам Путина, конкурс вызвал живой интерес, свое участие уже подтвердили артисты из многих стран.

"А то эти традиционные ценности уже уходят на второй план с международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку", - подчеркнул он.

Путин добавил, что участники ШОС традиционно с уважением относятся к историческим, культурным ценностям и цивилизационному многообразию. "Именно на этой основе углубляются контакты между людьми, строится взаимодействие в сфере науки и образования, здравоохранения и спорта", - сказал он.

Владимир Путин ШОС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

В Москве с 1 сентября начнется эксперимент по учету мигрантов через приложение

В РФ с 1 сентября запрещено распространять рекламу в заблокированных соцсетях

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Банки с 1 сентября будут отказывать в выдаче карт клиентам из базы мошенников ЦБ РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7082 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });