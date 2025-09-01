В ФСВТС сообщили об исполнении РФ заявок Индии на срочные поставки боеприпасов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Москва удовлетворяет заявки Дели на оперативную поставку различного рода боеприпасов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Выполняем их просьбы по срочным поставкам различного рода боеприпасов", - сказал Шугаев журналистам в понедельник.

"Конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно, все-таки проходит СВО, и прежде всего на повестке дня у нас реализация нужд гособоронзаказа", - отметил директор ФСВТС России.

"Но, тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, естественно, мы прислушиваемся и внимательно смотрим за тем, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят с индийской стороны", - заявил Шугаев.