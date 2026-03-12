Поиск

Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают безрассудной новую попытку Киева атаковать дронами компрессорную станцию "Русская", заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня ночью снова были попытки совершить удары дронами по компрессной станции "Русская". Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по "Южному потоку", - сказал он.

"Это еще одно нападение на объект международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Турция КС Русская Газпром Южный поток
