Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают безрассудной новую попытку Киева атаковать дронами компрессорную станцию "Русская", заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня ночью снова были попытки совершить удары дронами по компрессной станции "Русская". Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по "Южному потоку", - сказал он.
"Это еще одно нападение на объект международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима", - подчеркнул Песков.