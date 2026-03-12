Раскрыто хищение 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

По делу проходит бывший член совета директоров "Газпрома"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи МВД установили факт хищения более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи бывшими сотрудниками ПАО "Газпром" и дочерних структур, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, в хищении и дальнейшем отмывании средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек. Подозреваемыми по делу проходят бывшие член совета директоров ПАО "Газпром" и заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса "Центр художественной гимнастики" в Сочи. "Однако на самом деле выделенные ООО "Газпром инвестгазификация" средства в размере более 8 млрд рублей были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы", - считают в МВД.

Несколько фигурантов уголовного дела объявлены в международный розыск, предполагаемая организатор преступления заочно арестована.